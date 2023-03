ട്രംപ് ഹഷ് മണി- ബുധനാഴ്ചയും ഗ്രാൻഡ് ജൂറി നടപടികൾ  റദ്ദാക്കി

ന്യൂയോർക്ക്∙ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരായ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബുധനാഴ്ച നടക്കാനിരുന്ന ഗ്രാൻഡ് ജൂറി യോഗം മാൻഹട്ടൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അറ്റോർണി ആൽവിൻ ബ്രാഗിന്റെ ഓഫിസ് "റദ്ദാക്കിയതായി" ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു

Read also : 50 ദശലക്ഷം വില മതിക്കുന്ന ഹീബ്രു ബൈബിൾ ന്യൂയോർക്കിൽ ലേലം ചെയ്യുന്നു

ഗ്രാൻഡ് ജൂറി ബുധനാഴ്ച യോഗം ചേർന്ന് കുറഞ്ഞത് ഒരു സാക്ഷിയിൽ നിന്നെങ്കിലും വാദം കേൾക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ ബ്രാഗിന്റെ ഓഫിസ് നടപടികൾ "റദ്ദാക്കിയതായി"ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഗ്രാൻഡ് ജൂറിയെ അറിയിക്കുകയും വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്ക് "സ്റ്റാൻഡ്‌ബൈ" ആക്കുകയും ചെയ്തതായി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു

മുൻ പ്രസിഡന്റിനെതിരെയുള്ള കുറ്റാരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഗ്രാൻഡ് ജൂറിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ജില്ലാ അറ്റോർണിക്കു പ്രശ്‌നമുള്ളതായി ഒരു ഉറവിടം അവകാശപ്പെട്ടു. ബ്രാഗ് യഥാർഥത്തിൽ തനിക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ട്രംപിനെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വാർത്താമാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

2022 ജനുവരിയിൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അറ്റോർണിയായി ബ്രാഗ് ചുമതലയേറ്റപ്പോൾ, ട്രംപിനെതിരായ കുറ്റം ചുമത്തുന്നത് നിർത്തുകയും അന്വേഷണം "അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക്" താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച മുൻനിര പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു.മുൻ ഡിഎ സൈറസ് വാൻസിന്റെ കീഴിൽ അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരായ മാർക്ക് പോമറന്റ്‌സും കാരി ഡണ്ണും, ട്രംപിനെതിരെ കേസ് തുടരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബ്രാഗ് സംശയം ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാജി സമർപ്പിച്ചു.

2016 ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുൻപുള്ള ആഴ്‌ചകളിൽ, പ്രായപൂർത്തിയായ ചലച്ചിത്ര താരം സ്റ്റോമി ഡാനിയൽസിനു നിയമപരമായ പേര് സ്റ്റെഫാനി ക്ലിഫോർഡിന് അന്നത്തെ ട്രംപ് അഭിഭാഷകൻ മൈക്കൽ കോഹൻ നൽകിയ $130,000 ഹഷ്-മണി പേയ്‌മെന്റിൽ നിന്നാണ് ചാർജുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. 2006ൽ ട്രംപുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു.

ന്യൂയോർക്കിലെ സതേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനായുള്ള യുഎസ് അറ്റോർണി ഓഫീസിലെ ഫെഡറൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ 2019-ൽ ഡാനിയൽസ് പേയ്‌മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രംപിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു, കോഹൻ തന്റെ അപേക്ഷാ ഇടപാടിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഫെഡറൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും 2021-ൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

പണം നൽകുന്നതിന് ട്രംപ് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി കോഹൻ പറഞ്ഞു. കോഹൻ തന്റെ സ്വന്തം കമ്പനി വഴി ഡാനിയൽസിന് $130,000 നൽകി, പിന്നീട് ട്രംപിന്റെ കമ്പനി പണം തിരികെ നൽകി, അത് "നിയമപരമായ ചെലവുകൾ" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി. ട്രംപുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മുൻ പ്ലേബോയ് മോഡലായ കാരെൻ മക്ഡൗഗലിന് സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ടാബ്ലോയിഡ് നാഷണൽ എൻക്വയറിന്റെ പ്രസാധകൻ വഴി 150,000 ഡോളർ ലഭിച്ചു. ഡാനിയൽസിനു നൽകിയ പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു തെറ്റ് നിഷേധിച്ചു, കൂടാതെ പേയ്‌മെന്റുകൾ "പ്രചാരണ ലംഘനമല്ല", പകരം "ലളിതമായ സ്വകാര്യ ഇടപാട്" ആണെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്ച രണ്ടു മണിക്കൂറിലധികം ഗ്രാൻഡ് ജൂറിക്ക് മുന്നിൽ കോസ്റ്റെല്ലോ മൊഴി നൽകി. കോഹൻ ഡാനിയൽസിന് നൽകിയ പണമിടപാടുകളെക്കുറിച്ച് ട്രംപിന് അറിയില്ലെന്ന് താൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി കോസ്റ്റെല്ലോ പറഞ്ഞു.ഗ്രാൻഡ് ജൂറി ചർച്ചകളും വോട്ടുകളും അതീവ രഹസ്യ നടപടികളാണ്. ചൊവാഴ്ച അമേരിക്കൻ ജനത ജൂറിയുടെ തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും , ബുധനാഴ്ചയും തീരുമാനം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി.ഇനിയും തീരുമാനം അനിശ്ചിതമായി നീളുമോ,അതോ ട്രംപിനെതിരെയുള്ള ചാർജുകൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടിവരും .

English Summary: Donald Trump indictment decision pushed back as New York grand jury fails to meet