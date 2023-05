ടെക്സസിൽ ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റ്; നിർമാണത്തിലിരുന്ന വീട് തകർന്ന് രണ്ടു മരണം, 7 പേർക്ക് പരുക്ക്

ടെക്സസ് ∙ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞുണ്ടായ ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റിൽ വൈദ്യുതി ലൈനുകളും മരച്ചില്ലകളും വീണ് കോൺറോയിൽ ലാഡെറ ക്രീക്കിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീട് തകർന്നു.

കെട്ടിടം തകർന്ന് രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിക്കുകയും ഏഴു പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി കൺറോ അസിസ്റ്റന്റ് ഫയർ ചീഫ് മൈക്ക് ലെഗൗഡ്സ് പറഞ്ഞു. പരുക്കേറ്റ ഏഴുപേരെ ഏരിയാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അവരെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

ചൊവ്വാഴ്ച കോൺറോ പ്രദേശത്ത് മിക്കയിടത്തും ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടായി. പ്രദേശത്തേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Summary : 2 killed, 7 hurt when Texas home under construction collapses during severe storm