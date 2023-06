ചങ്ങനാശേരി എംഎൽഎ ജോബ് മൈക്കിളിന് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് സ്വീകരണം നൽകി

ഹ്യൂസ്റ്റൺ∙ ലോക കേരള സഭയുടെ ഭാഗമായി അമേരിക്കയിലെത്തിയ ജോബ് മൈക്കിൾ എംഎൽഎയ്ക്ക് ഹൂസ്റ്റണിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് സ്വീകരണം നൽകി. ‌ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന് ജോബ് മൈക്കിൾ എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നു.

ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച ചങ്ങനാശേരി എംഎൽഎ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചു വാചാലനായി. ലോക കേരള സഭയുടെ നടത്തിപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ച മുഴുവൻ അമേരിക്കൻ മലയാളികളെയും അഭിനന്ദിച്ചു. മലയാളികളുടെ ഐക്യം ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുന്നതായി പരിപാടിയുടെ വിജയമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു

പ്രവാസി കേരള കോൺഗ്രസ് നാഷണൽ സെക്രട്ടറി സണ്ണി കാരിക്കല്ലിൻറെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ ചേംമ്പർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഫൗണ്ടർ പ്രസിഡൻറ് ഡോ. ജോർജ് കാക്കനാട്ട് പൊന്നാട അണിയിച്ചു എംഎൽഎയെ സ്വീകരിച്ചു. ജയിംസ് വെട്ടിക്കനാൽ , സാം മുടിയൂർകുന്നേൽ, സോമൻ നായർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ചേംബർ സെക്രട്ടറി ബ്രൂസ് കൊളമ്പേൽ നന്ദി പറഞ്ഞു. . ചങ്ങനാശേരിയിൽ നിന്നുള്ള യു എസ് മലയാളികളായ പി.കെ ജോസഫ്, വർഗീസ് പാലത്ര, ഷാജു തോമസ് , സണ്ണി മുക്കാട്ട് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Changanassery MLA Job Michael was welcomed by the South Indian Chamber of Commerce