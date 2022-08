തുടർച്ചയായി 18,728 ദിവസം എംഎൽഎ; 12 തവണ ജയം: റെക്കോർഡിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി

കേരളനിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അംഗമായിരുന്നതിന്റെ റെക്കോർഡ് ഇനി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് (2022 ഓഗസ്റ്റ് 2) 18728 ദിവസം (51 വർഷം മൂന്നേകാൽ മാസം) പിന്നിടുകയാണ്. ഇതുവരെ കെ.എം. മാണിക്കായിരുന്നു ഈ ബഹുമതി. ഓരോ നിയമസഭയും രൂപീകരിച്ച തീയതിയെ അടിസ്‌ഥാനമാക്കിയുള്ള കണക്കാണിത്. എന്നാൽ ഓരോ നിയമസഭയുടെയും പ്രഥമസമ്മേളനം / സത്യപ്രതിജ്ഞ നടന്ന തീയതിയെ അടിസ്‌ഥാനമാക്കിയാൽ റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കുന്നതിന് ഓഗസ്റ്റ് 11 വരെ കാത്തിരിക്കണം.

കെ.എം. മാണി

പാലാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് 1965 മുതൽ 2016 വരെ തുടർച്ചയായി 13 തവണ കെ.എം. മാണി വിജയിക്കുകയും 12 നിയമസഭകളിൽ അംഗമാകുകയും ചെയ്തു. ആദ്യമായി വിജയിച്ചത് 1965-ലാണെങ്കിലും ആദ്യമായി നിയമസഭാംഗമായത് 1967ലാണ്. 2019ഏപ്രിൽ 9ന് അന്തരിച്ചു. 1965 മാർച്ച് 17ന് രൂപീകരിച്ച നിയമസഭ, അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്‌ഞ നടത്താതെ 24ന് പിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു; ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയാതെവന്നതാണ് കാരണം. സത്യപ്രതിജ്‌ഞ നടക്കാത്തതിനാൽ 1965ലെ 7 ദിവസം നിയമസഭാംഗത്വത്തിന് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മന്ത്രിയായിരുന്നതിന്റ റെക്കോർഡ് കെ.എം. മാണിക്ക് തന്നെയാണ്.

ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

പുതുപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു മാത്രം 1970 മുതൽ 2021 വരെ തുടർച്ചയായി 12 തവണ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി വിജയിച്ചു. രണ്ടു തവണ (2004–2006, 2011–2016) കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. ഒരു തവണ (2006–2011) പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി. നാല് തവണ മന്ത്രിയുമായി. ഒന്നാം കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയിലും (1977) ഒന്നാം ആന്റണി മന്ത്രിസഭയിലും (1977–1978) തൊഴിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നു. രണ്ടാം കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയിൽ (1981–1982) ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായും നാലാം കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായും (1991–1994) പ്രവർത്തിച്ചു.

മന്ത്രിമാരിൽ 10–ാം സ്ഥാനം

ഇതുവരെയുള്ള 226 മന്ത്രിമാരിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയ്ക്ക് (4190 ദിവസം) 10–ാം സ്ഥാനമാണ്. കെ.എം. മാണി (8759), പി.ജെ. ജോസഫ് (6105), ബേബി ജോൺ (6061), കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മ (5824), കെ. കരുണാകരന്‍ (5254), കെ. അവുക്കാദർകുട്ടി നഹ (5108), ടി.എം. ജേക്കബ് (5086), പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി (4954), ആർ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള (4265) എന്നിവരാണ് മുൻനിരയിൽ. മുഖ്യമന്ത്രി പദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണക്കാണിത്.

മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ 4–ാം സ്ഥാനം

ആകെയുള്ള 12 മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് (2459 ദിവസം) 4–ാം സ്ഥാനമാണ്. ഇ.കെ. നായനാർ (4009), കെ. കരുണാകരൻ (3246), സി. അച്യുതമേനോൻ (2640) എന്നിവരാണ് മുൻനിരയിൽ.

എംഎൽഎ @ 40

ഇതുവരെയുള്ള 970 എംഎൽഎമാരിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും കെ.എം.മാണിയും മാത്രമാണു നിയമസഭയിൽ 50 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയത്. കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മ (15544 ദിവസം), േബബി ജോൺ (15184), പി.ജെ. ജോസഫ് (15072), സി.എഫ്. തോമസ് (14710) എന്നിവർ 40 വർഷത്തിലധികം വർഷം എംഎൽഎ ആയവരാണ്. ഗൗരിയമ്മയും ബേബി ജോണും 1330 ദിവസം തിരു–കൊച്ചി നിയമസഭയിലുമുണ്ടായിരുന്നു.

