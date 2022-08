പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം: കമ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനു പകരം എസ്എസ്എൽസി ബുക്ക്

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുപകരം തൽക്കാലം എസ്എസ്എൽസി ബുക്ക് ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയെന്നു മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. മഴക്കെടുതി മൂലം വില്ലേജ് ഓഫിസർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു ജോലിഭാരം കൂടുതലുള്ളതിനാലും അപേക്ഷകർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതി‍നാലുമാണ് ഈ നിർദേശം.



സിബിഎസ്ഇ വിദ്യാർഥികൾ സ്വയവും ഗസറ്റഡ് ഓഫിസറെക്കൊണ്ടും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയാൽ മതിയാകും. വിടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കാം. പിന്നീടു കമ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.‌

English Summary: SSLC certificate can now be used to certify caste