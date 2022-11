ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ആശുപത്രി വിട്ടു, ജർമനിയിൽനിന്ന് മടക്കം 17ന്

കൊച്ചി ∙ ജർമനിയിലെ ബർലിൻ ചാരിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ തൊണ്ടയിലെ ലേസർ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ‌ ചാണ്ടിയെ ഇന്നലെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. 17 നു കേരളത്തിലേക്കു മടങ്ങും. 3 ദിവസം വിശ്രമിച്ച ശേഷം മടങ്ങിയാൽ മതിയെന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചാണു യാത്ര 17 ലേക്കു നിശ്ചയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ.

ബെർലിനിലെ ചാരിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം വിശ്രമിക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കൊപ്പം മക്കളായ മറിയ, അച്ചു, ജർമനിയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ പർവതനേനി ഹരീഷ്, ബെന്നി ബഹനാൻ എംപി എന്നിവർ.

ഉമ്മൻ‌ ചാണ്ടി ഉന്മേഷവാനാണെന്നും ലേസർ ശസ്ത്രക്രിയ ആയതിനാൽ മറ്റു പ്രയാസങ്ങളില്ലെന്നും അതിവേഗം അദ്ദേഹം പൂർണ ആരോഗ്യത്തിലേക്കു മടങ്ങുമെന്നും ആശുപത്രിയിൽ ഒപ്പമുള്ള ബെന്നി ബഹനാൻ എംപി പറഞ്ഞു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കൊപ്പം, മക്കളായ മറിയ ഉമ്മൻ, അച്ചു ഉമ്മൻ, ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എന്നിവരും ബർലിനിലുണ്ട്.

English Summary: Oommen Chandy to return from Germany after treatment