മലയാളിയുടെ കത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെട്ടു; 150 രൂപയുടെ ചായയ്ക്ക് ഇനി 15 രൂപ

കൊച്ചി∙ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ചായക്കൊള്ളയ്ക്ക് അറുതിയായി. 100 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായിരുന്ന ചായവില 15 രൂപയായി കുറയുന്നു. ഇനി മുതല്‍ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ 20 രൂപയ്ക്ക് കാപ്പിയും 15 രൂപയ്ക്ക് ചെറുപലഹാരങ്ങളും കിട്ടും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലാണ് വളരെനാളായുള്ള യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം നടപ്പാക്കാന്‍ കാരണം. തൃശൂര്‍ സ്വദേശി അഡ്വ. ഷാജി കോടന്‍കണ്ടത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി.

‘2019 മാർച്ചിൽ ഡൽഹിയിലേക്കു പോകാനായി കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുകയുണ്ടായി. തുച്ഛമായ പണം മാത്രമാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിമാനത്താവളത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ കൗണ്ടറുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ ഒന്നിൽ ഒരു ബ്ലാക് ടീയ്ക്ക് 150 രൂപയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒരു ഗ്ലാസിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു ടീ ബാഗ് ഇട്ടു തരുന്നതിനാണ് 150 രൂപ അവർ ചോദിച്ചത്. മറ്റൊരു കൗണ്ടറിൽ ചായയ്ക്കും കാപ്പിക്കും 100 രൂപ വീതമാണ് അവർ ഈടാക്കുന്നത്.’– വിമാനത്താവളത്തിലെ കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ നിമയപോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഷാജി വിശദീകരിക്കുന്നു.



ഷാജി (വലത്)

ചായയ്ക്കും കാപ്പിക്കും കൊടുക്കുന്ന കപ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ സങ്കടമാകും അത്രയും ചെറിയ കപ്പിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു വർഷം ഒരു കോടിയോളം യാത്രക്കാർ നെടുമ്പാശേരി പോലുള്ള വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രവാസികളും, ജോലി തേടി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവരും, ഹജ് തീർഥാടകരും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടും. ഇവർ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചായ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പി കുടിക്കാൻ 200, 100 രൂപയൊക്കെ ചെലവാക്കേണ്ട അവസ്ഥ കഠിനമാണ്. അതിനാലാണ് ഈ പകൽക്കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ 2019 ഏപ്രിലിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിനും കത്തയച്ചതെന്ന് ഷാജി പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയവുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ ഇടപെടലിലാണ് രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും പരിഷ്കാരം നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്.



English Summary: Price of tea and coffee at airports reduced