അമിതാഭ് ബച്ചൻ കോവിഡ് നെഗറ്റീവായി; ആശുപത്രി വിട്ടു, ഇനി വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിൽ

മുംബൈ ∙ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മുംബൈ നാനാവതി ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലായിരുന്ന നടൻ അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ ആശുപത്രി വിട്ടു. പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവായതിനു പിന്നാലെ മകനും നടനുമായ അഭിഷേക് ബച്ചനാണ് ഇക്കാര്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ അഭിഷേക് ആശുപത്രിയിൽ തുടരും. ജൂലൈ 11നാണ് ബച്ചനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിലായിരിക്കും താരം.

എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ച് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ‘സർവശക്തന്റെ കൃപ, മാ ബാബുജിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ആരാധകരുടെയും പ്രാർഥന. നാനാവതി ആശുപത്രിയിലെ മികച്ച പരിചരണം.. ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ദിവസം യാഥാർഥ്യമാക്കിയത്.’ – അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മരുമകൾ ഐശ്വര്യ റായിയും മകൾ ആരാധ്യയും നേരത്തെ രോഗമുക്തി നേടിയിരുന്നു.

English Summary: Amitabh Bachchan, Who Tested Positive For COVID-19, Discharged From Hospital