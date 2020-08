തമിഴ്നാട് ഗവർണർക്കും യുപി ബിജെപി അധ്യക്ഷനും കോവിഡ്; ഇരുവരും ക്വാറന്റീനിൽ

ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ബൻവാരിലാൽ പുരോഹിതിനു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. രാജ്ഭവനിലെ 87 ജീവനക്കാർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്നു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയനാകുകയായിരുന്നു. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ രാജ്ഭവനിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയും.

ഉത്തർപ്രദേശ് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ സ്വതന്ത്ര ദേവ് സിങ്ങിനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്വതന്ത്ര ദേവ് ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. വീട്ടിൽ ഐസലേഷനിൽ തുടരും. താനുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടവർ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കും ഞായറാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Tamil Nadu Governor and UP BJP Chief Test Positive for Covid