ഈ മാസം 11ന് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തും; വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പി.വി. അൻവർ

മലപ്പുറം ∙ ഈ മാസം 11ന് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് സജീവമാകുമെന്നും പി.വി. അൻവർ എംഎല്‍എ. ഫെയ്സ്ബുക് വിഡിയോയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. നിലമ്പൂര്‍ മണ്ഡലത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അൻവറിന്റെ പേരു നിർദേശിച്ചതിന്റെ പിറ്റേന്നാണു വിഡിയോ സന്ദേശം.

