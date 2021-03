ആലപ്പുഴ ∙ നേമത്തു മത്സരിക്കുന്നതു കരുത്തനായ സ്ഥാനാർഥി തന്നെയാകുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഉമ്മൻചാണ്ടി അവിടെ മത്സരിക്കണമോയെന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹമാണ്. നാളെ വൈകിട്ടോടെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കും.

എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ കാര്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് നേരത്തെ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ഗുണമുണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

English Summary: Ramesh Chennithala on Candidatureship of Oommen Chandy at Nemom