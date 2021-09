കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ വീടിന്റെ ഗേറ്റ് തലയിൽ വീണു; മൂന്നു വയസ്സുകാരനു ദാരുണാന്ത്യം

കണ്ണൂർ∙ വീടിന്റെ ഗേറ്റ് തലയിൽ വീണു മൂന്നു വയസ്സുകാരനു ദാരുണാന്ത്യം. മട്ടന്നൂർ ഉരുവച്ചാല്‍ പെരിഞ്ചേരിയിലെ കുന്നുമ്മൽ വീട്ടിൽ റിഷാദിന്റെയും ആയിഷയുടെയും മകൻ ഹൈദറാണു മരിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആറുമണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം.

അയൽ വീട്ടിലെ ഗേറ്റിനു സമീപം കൂട്ടുകാരോടൊത്തു കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും ഇന്നു പുലർച്ചെ മരിച്ചു. സ്ലൈഡിങ് ഗേറ്റ് അബദ്ധത്തിൽ തെന്നി കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തേക്കു വീഴുകയായിരുന്നു. ദുബായിലുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവു നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം കബറടക്കം നടക്കും.

English Summary: 3 year old dies after gate fell on him