'അയാൾ എന്റെ മുന്നിൽ വസ്ത്രം അഴിച്ച് നിന്നു'; ഗിലെയ്ന്റെ ‘പീഡനക്കൂട്ടിന്’ 20 വർഷം ജയിൽ

ഗിലെയ്ൻ മാക്സ്‌വെലും ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനും (ഫയൽ ചിത്രം: Handout / US District Court for the Southern District of New York, Frazer Harrison / Getty Images North America / Getty Images via AFP)