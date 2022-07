രാജ്യസഭയിൽ ഇന്നും സസ്പെൻഷൻ; പേപ്പർ എറിഞ്ഞു പ്രതിഷേധിച്ചത് എഎപി എംപി

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യസഭാധ്യക്ഷനു നേർക്ക് പേപ്പർ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആംആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) എംപിക്ക് സസ്പെൻഷൻ. എഎപി എംപി സ​ഞ്ജയ് സിങ്ങിനെയാണ് ഈയാഴ്ചത്തേക്കിന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. സഭാനടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന പേരിൽ ഇതു 20ാമത്തെ എംഎൽഎയെയാണ് രാജ്യസഭയിൽനിന്ന് ഈ സമ്മേളനകാലത്ത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.

രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഹരിവംശ് നാരായൺ സിങ് ആയിരുന്നു ചെയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ചെയറിനുനേർക്ക് പേപ്പർ എറിഞ്ഞത്. പാർലമെന്ററികാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ ഈ അപമര്യാദയ്ക്കെതിരെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയും ശബ്ദവോട്ടോടെ അതു പാസാക്കുകയും ആയിരുന്നു. ഇന്നലെ രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് 19 പേരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: 20th Rajya Sabha MP Sanjay Singh from AAP was suspended for this week