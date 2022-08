പെലോസി എത്തിയിട്ട് 12 ദിവസം; യുഎസ് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളും തയ്‌വാനിൽ

ജോ ബൈഡൻ (Photo by JIM WATSON / POOL / AFP), നാൻസി പെലോസി (Photo by Handout / Taiwan Presidential Office / AFP), ഷി ജിൻപിങ് (Photo by Selim CHTAYTI / POOL / AFP)