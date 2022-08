പാണാവള്ളി ക്ഷേത്രത്തിലെ വെടിക്കെട്ട്; പരുക്കേറ്റ മൂന്നാമത്തെയാളും മരിച്ചു

ചേർത്തല∙ പാണാവള്ളി നാൽപ്പത്തെണ്ണീശ്വരം മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ വെടിക്കെട്ടിനു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കതിനയ്ക്കും കരിമരുന്നിനും തീപിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ മൂന്നാമത്തെയാളും മരിച്ചു. പാണാവള്ളി വാലുമ്മേൽ സ്വദേശി വിഷ്ണു (22) ആണ് മരിച്ചത്.

വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലാണ് മരിച്ചത്. സംഭവദിവസം മുതൽ ഇവിടെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. വെൽഡിങ് പെയിന്റ് ജോലിക്കാരനായിരുന്നു വിഷ്ണു.

പാണാവള്ളി പഞ്ചായത്ത് 17–ാം വാർഡ് വാലുമ്മേൽ രാജേഷ് (41), 7–ാംവാർഡ് മറ്റത്തിൽ എം.പി.തിലകൻ (60) എന്നിവരാണ് നേരത്തെ മരിച്ചത്. ഈ മാസം 8നാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

