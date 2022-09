ഹർത്താലിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് കല്ലേറ്: കോഴിക്കോട് 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട് ∙ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹർത്താലിൽ കോഴിക്കോട് മോഡേൺ ബസാർ സ്റ്റീൽ കോംപ്ലക്സിന് സമീപം കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കല്ലെറിഞ്ഞു തകർത്ത കേസിൽ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ. ചങ്ങംപൊതിപ്പറമ്പ് അരക്കിണർ സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ഹാതിം (38), അബ്ദുൽ ജാഫർ (33) എന്നിവരെയാണ് നല്ലളം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ബൈക്കിൽ പിന്തുടർന്നെത്തിയ പ്രതികൾ, തൃശൂർ–കണ്ണൂർ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിനു നേരെയാണ് കല്ലെറിഞ്ഞത്. സംഭവത്തിൽ ഡ്രൈവർ തൃശൂർ മുട്ടിത്തടി സ്വദേശി സിജിക്ക് (48) പരുക്കേറ്റിരുന്നു. ബസിന്റെ മുൻവശത്തെ ചില്ല് പൂർണമായും തകർന്നു.

English Summary: Two Arrested in KSRTC Bus Attack at Kozhikode