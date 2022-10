കൈക്കുഞ്ഞ് ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ 4 പേരെ യുഎസിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി

കലിഫോർണിയ∙ എട്ടുമാസം പ്രായമായ പെൺകുട്ടിയും മാതാപിതാക്കളും ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ നാല് പേരെ യുഎസിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. ജസ്ദീപ് സിങ് (36), ജസ്‌ലി കൗർ (27), ഇവരുടെ കുട്ടി ആരൂഹി ദേരി (എട്ട് മാസം), അമൻദീപ് സിങ് (39) എന്നിവരെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് മെഴ്സിഡ് കൗണ്ടി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ആയുധധാരികളാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 2019ലും ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ടെക്കിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തുഷാർ ആത്രെ എന്ന യുവാവിനെ കാമുകിയുടെ കാറിനുള്ളിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.



English Summary: 8-Month-Old Baby Among 4 Indian-Origin People Kidnapped In US