മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ സമാനസാഹചര്യത്തിൽ ഇരട്ടസഹോദരങ്ങളുടെ മരണം; ഞെട്ടി കുടുംബം

ജയ്പുർ∙ രാജസ്ഥാനിൽ മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഇരട്ടസഹോദരങ്ങളുടെ മരണം. 900 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന 26കാരായ സുമർ സിങ്, സോഹൻ സിങ് എന്നിവരാണ് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചത്.

ബുധനാഴ്ച രാത്രി സുമർ സൂറത്തിലെ വീടിനു മുകളിൽനിന്നു വീണു മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് സുമർ വീണുമരിച്ചതെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സഹോദരന്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ സോഹൻ വ്യാഴാഴ്ച വീട്ടിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ മരിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മരണം ആത്മഹത്യയായി തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്ന് സിന്ധാരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്എച്ച്ഒ സുരേന്ദ്ര സിങ് പറയുന്നു.

സോഹൻ ജയ്പുരിൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ടീച്ചർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി പഠിക്കുകയായിരുന്നു. സുമർ ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം ജന്മാനാടായ സാർനോ കാ തലയിൽ ഒരേ ചിതയിൽ സംസ്‌കരിച്ചു.

