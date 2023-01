അയൽവാസി പാലക്കാട്ടുനിന്ന് മൂന്നാറിലെത്തി ആക്രമിച്ചു; വിദ്യാർഥിനി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

മൂന്നാർ ∙ മൂന്നാറിൽ യുവാവ് വാക്കത്തികൊണ്ട് വിദ്യാർഥിനിയുടെ മുഖത്തു വെട്ടി പരുക്കേൽപ്പിച്ചു. മൂന്നാറിൽ ടിടിസി ആദ്യ വർഷ വിദ്യാർഥിനിയായ പ്രിൻസിക്കാണ് (19) വെട്ടേറ്റത്. പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടി മൂന്നാറിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്.

പാലക്കാട്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ അയൽവാസിയായ യുവാവാണ് മൂന്നാറിലെത്തി ആക്രമിച്ചത്. ഇയാൾ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞു. പെൺകുട്ടി അതീവഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

English Summary: TTC Student From Palakkad In Serious Condition After Attacked By Her Neighbour In Munnar