സൗജന്യ സാരി വിതരണം: തമിഴ്നാട്ടിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് 4 സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു

തിരുപ്പത്തൂർ ∙ തമിഴ്നാട്ടിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് 4 സ്ത്രീകൾ മരിക്കുകയും 10 പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. തൈപ്പൂയം ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വകാര്യവ്യക്തി സൗജന്യമായി സാരിയും വസ്ത്രങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു ടോക്കൺ നൽകുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു അപകടം.

Read Also; ‘‌രാജ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും കോട്ടം സംഭവിച്ചോ?’: അദാനി എഫ്പിഒ ഉപേക്ഷിച്ചതിൽ ധനമന്ത്രി



വാണിയമ്പാടിയിൽ നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകളാണ് സാരി വാങ്ങാൻ എത്തിയത്. പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.



English Summary: 4 women killed, in stampede during saree distribution event in Tirupattur Tamil Nadu