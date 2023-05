കോഴിക്കോട്ടുനിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ യുവാവിനെ കണ്ടെത്തിയത് വയനാട്ടിൽ

കൽപറ്റ ∙ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽനിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയയാളെ വയനാട്ടിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തി. യുവാവിനെ തിരികെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് കാറിലെത്തിയ സംഘം യുവാവിനെ തട്ടികൊണ്ടുപോയത്.



കോഴിക്കോട്ട് യുവാവിനെ ഒരു സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതു കണ്ടതായി ദൃക്‌സാക്ഷിയാണ് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്. മാവൂര്‍ റോഡില്‍ വച്ച് യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന്‍റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് ശേഖരിച്ചിരുന്നു. സമീപമുണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനോട് രക്ഷിക്കാനായി യുവാവ് പറഞ്ഞെന്നു ദൃക്സാക്ഷി പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി

ഒരുസംഘം ആളുകൾ മാവൂര്‍ റോഡിലെ ഇന്ത്യന്‍ കോഫി ഹൗസിന് മുന്നിൽ വച്ച് യുവാവിനെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ബീയര്‍ കുപ്പി കൊണ്ട് അടിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇയാളുടെ മുണ്ട് വലിച്ചൂരി കയ്യുംകാലും കെട്ടി കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് പൊലീസിന് കിട്ടിയ വിവരം. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് യുവാവിനെ കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary:The man who kidnapped from Kozhikode was found in Wayanad