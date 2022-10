ലണ്ടൻ ∙ മരണത്തിലേക്ക് പോരാടി മറഞ്ഞ ‘ബ്ലാക്ക് പാന്തർ’ ചാഡ്‌വിക് ബോസ്‌മാനുള്ള സ്നേഹഗീതമായി റിയാനയുടെ ‘ലിഫ്റ്റ് മി അപ്’. 6 വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് പോപ് താരം സോളോ ചെയ്യുന്നത്.



2018ലെ മാർവൽ ചിത്രം ബ്ലാക്ക് പാന്തറിന്റെ തുടർച്ചയായി ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ബ്ലാക്ക് പാന്തർ: വകാൻഡ ഫോറെവർ സൗണ്ട്ട്രാക്കിൽ ‘ലിഫ്റ്റ് മി അപ്’ കേൾക്കാം. 2018ലെ സൂപ്പർഹിറ്റ് പടമായ ബ്ലാക്ക് പാന്തറിൽ കിങ് ടിചാലയായി വേഷമിട്ടു ഹൃദയം കവർന്ന ചാഡ്‌വിക് ബോസ്മാൻ 2020ൽ 43–ാം വയസ്സിൽ അർബുദത്തിനു കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

അർബുദരോഗിയാണെന്ന വിവരം 4 വർഷം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ച താരത്തിന്റെ മരണം എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചു. ചാഡ്‌വിക്കിന്റെ ഓർമകളിൽ വികാരതീവ്രവും ദുഃഖസാന്ദ്രവുമാണ് റിയാനയുടെ പാട്ട്.

