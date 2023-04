അനധികൃത കുടിയേറ്റ ശ്രമത്തിനിടെ അപകടം; കാനഡ അതിർത്തിയിൽ മരിച്ചവരിൽ ഇന്ത്യൻ കുടുംബവും

ടൊറന്റോ ∙ കാനഡയുടെ അതിർത്തിയിലെ സെന്റ് ലോറൻസ് നദിയിലൂടെ അനധികൃതമായി യുഎസിലേക്കു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ബോട്ടു മറിഞ്ഞു മരിച്ചവരിൽ ഇന്ത്യൻ കുടുംബവും. അക്സെസീനിലെ ചതുപ്പിൽ നിന്ന് 2 മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തതോടെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി. ഇതിൽ 3 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുമുണ്ട്.

ഒരു ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്ന് അക്സെസീൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഒരു ഇന്ത്യൻ കുടുംബവും ഒരു റുമേനിയൻ കുടുംബവുമാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. റുമേനിയൻ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും കാനഡ പൗരന്മാരാണ്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരിയിൽ കാനഡ–യുഎസ് അതിർത്തിയിലെ മനിറ്റോബയിൽ ഒരു ശിശു ഉൾപ്പെടെ 4 ഇന്ത്യക്കാരുടെ തണുത്തുറഞ്ഞ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഏപ്രിലിൽ സെന്റ് റെജിസ് നദിയിൽ ബോട്ടു മുങ്ങി 6 ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു. അനധികൃത കുടിയേറ്റ ശ്രമത്തിനിടെ ആയിരുന്നു ഈ അപകടങ്ങൾ.

English Summary: Indian Family Found Dead After Trying To Illegally Cross US-Canada Border