ദുബായ് ∙ തുടർച്ചയായി യോർക്കറുകൾ എറിഞ്ഞു ബാറ്റ്സ്മാനെ സമ്മർദത്തിലാക്കുന്ന ഡെത്ത് ബൗളറാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജസ്പ്രീത് ബുംറ. കോവിഡ് കാലത്തെ ഇടവേള വീട്ടിൽ കുടുംബത്തിനൊപ്പം ചെലവിട്ടാണു താരം ഉഷാറാക്കിയത്. ഐപിഎല്ലിനായി ഇപ്പോൾ ദുബായിലാണു മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ മിടുക്കനായ ഈ കളിക്കാരൻ. കൃത്യതയാർന്ന ബോളിങ്ങിനു പേരു കേട്ട ബുംറയുടെ ‘കുസൃതി’ കലർന്ന ആക്‌‍‍ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ടീം ക്യാംപും ആരാധകരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

ഈ ഐപിഎല്ലിൽ തന്റെ ബൗളിങ് ആക്‌ഷനിൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ബുംറ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായ രീതിയിൽ ബുംറ പന്തെറിയുന്നത് ഏതൊരു ബാറ്റ്സ്മാന്റെയും പേടിസ്വപ്നമായിരിക്കും. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിൽ, ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല, ആറു വ്യത്യസ്ത ബൗളിങ് ശൈലികളാണ് ബുംറ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. യുഎഇയിലെ നെറ്റ് സെഷനിലാണു പലവിധ ശൈലികളുമായി താരം ഞെട്ടിച്ചത്. ഇപ്പോഴും നേരത്തേയുമുള്ള താരങ്ങളുടെ ആക്‌ഷനാണു താരം അനുകരിച്ചത്.



‘ബുംറ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആറു ബൗളർമാരുടെയും പേരുകൾ പറയാമോ?’ എന്നു ചോദിച്ചാണു മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്നു തന്നെ വൈറലായ വിഡിയോക്കു താഴെ മറുപടികളുമായി ആരാധകരും കളം നിറഞ്ഞു. മുനാഫ് പട്ടേൽ, ഗ്ലെൻ മഗ്രാത്ത്, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, കേദാർ ജാദവ്, ശ്രേയസ് ഗോപാൽ, അനിൽ കുംബ്ലെ എന്നിവരുടെ ശൈലിയാണു ബുംറ കാണിക്കുന്നത് എന്നാണു ഭൂരിഭാഗം കമന്റുകളും. ലസിത് മലിംഗ, ഷെയ്ൻ വോൺ എന്നിവരുടെ പേരുകളും ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.



English Summary: IPL 2020: Watch Jasprit Bumrah try out 6 different bowling actions during Mumbai Indians net session