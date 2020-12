സിഡ്നി∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ ഒരിക്കൽക്കൂടി വിസ്മയിപ്പിച്ച് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ അസാമാന്യ ഫീൽഡിങ് പ്രകടനം. കാൻബറയിലെ ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ അസാധ്യമായൊരു ക്യാച്ചിലൂടെ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ പുറത്താക്കി ഞെട്ടിച്ച സഞ്ജു, സിഡ്നിയിലെ മൂന്നാം ട്വന്റി20യിൽ ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെലിന്റെ സിക്സ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചൊരു ഷോട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടാണ് താരമായത്. സഞ്ജുവിന്റെ ഈ ഒറ്റ സേവിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലാഭം നാല് റൺസ്! സഞ്ജുവിന്റെ സേവിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

ഷാർദുൽ താക്കൂർ എറിഞ്ഞ 14–ാം ഓവറിലാണ് ഒരിക്കൽക്കൂടി സഞ്ജുവിന്റെ ‘പറക്കും പ്രകടനം’ ഇന്ത്യൻ ആരാധകരെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. ഈ ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്ത് നേരിട്ടത് ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ. ലെങ്ത്‌ പന്തിൽ ബാറ്റുവീശിയ മാക്സ്‌വെലിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ കൃത്യമായി. ഉയർന്നുപൊങ്ങിയ പന്ത് ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ലൈനിന് തൊട്ടരികെ സഞ്ജുവുണ്ടായിരുന്നു.

പന്ത് ബൗണ്ടറിക്ക് അപ്പുറത്തേക്കാണ് വീണതെങ്കിലും ഉയർന്നുചാടിയ സഞ്ജു പന്ത് കയ്യിലൊതുക്കി. നിലംതൊടുന്നത് ബൗണ്ടറിക്കപ്പുറമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ യുവതാരം അതിനു മുൻപേ അസാമാന്യ മികവോടെ പന്ത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കിട്ടു. വീണുപോയെങ്കിലും ചാടിയെഴുന്നേറ്റ് പന്ത് പിച്ചിലേക്ക് നീട്ടിയെറിയുമ്പോൾ ഓസീസ് താരങ്ങൾ ഓടിയെടുത്തത് ഡബിൾ മാത്രം. ഗാലറിയിൽ ആരാധകരും ഗ്രൗണ്ടിൽ സഹതാരങ്ങളും നോക്കിനിൽക്കെയായിരുന്നു സ‍ഞ്ജുവിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം. സ‍്ജുവിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ വിഡിയോ കാണാം:

