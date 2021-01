സിഡ്നി∙ ഓസീസ് പര്യടനത്തിനു മുൻപും ഓസീസ് പര്യടനത്തിന് ഇടയിലുമായി പരുക്കുമൂലം പ്രമുഖ താരങ്ങളിൽ പലരെയും നഷ്ടമായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനിടെ രണ്ടു താരങ്ങൾ കൂടി പരുക്കുമായി ആശുപത്രിയിൽ. സിഡ്നിയിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ കളിക്കുന്ന ടീമിലെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഋഷഭ് പന്ത്, ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവരാണ് ‘ഏറുകൊണ്ട്’ ആശുപത്രിയിലായത്. മത്സരത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിനമായ ഇന്ന് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ആരംഭിച്ച ഓസീസിനെതിരെ ഇവരെ കൂടാതെയാണ് ഇന്ത്യ കളിച്ചത്.

രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ വൃദ്ധിമാൻ സാഹയാണ് പന്തിനു പകരം വിക്കറ്റ് കാത്തത്. അതേസമയം, ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ നാലു വിക്കറ്റും ഒരു റണ്ണൗട്ടും സഹിതം ഓസീസിനെ ഒതുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ജഡേജയുടെ അഭാവം ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്. അതേസമയം, ഋഷഭ് പന്തിന്റെ പരുക്ക് സാരമുള്ളതല്ലെന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.



ബാറ്റു ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഓസീസ് പേസ് ബോളർ പാറ്റ് കമ്മിൻസിന്റെ പന്ത് ഇടതു കൈമുട്ടിൽ പതിച്ചാണ് പന്തിന് പരുക്കേറ്റത്. ചികിത്സ തേടിയശേഷം ബാറ്റിങ് തുടർന്ന പന്ത് 36 റൺസുമായി പുറത്തായി. അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ ചേതേശ്വ‍ർ പൂജാരയ്ക്കൊപ്പം അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് തീർത്താണ് പന്ത് മടങ്ങിയത്. ബാറ്റിങ് പൂർത്തിയാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് പന്ത് സ്കാനിങ്ങിനായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്.

തൊട്ടുപിന്നാലെ ബാറ്റിങ്ങിനിടെ പരുക്കേറ്റ രവീന്ദ്ര ജഡേജയും സ്കാനിങ്ങിനായി ആശുപത്രിയിലെത്തി. ബാറ്റു ചെയ്യുന്നതിനിടെ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിന്റെ പന്ത് കൈവിരലിൽ കൊണ്ടാണ് ജഡേജയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റത്. ചികിത്സ തേടിയശേഷം ബാറ്റിങ് തുടർന്ന ജഡേജയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 240 കടത്തിയത്. ജഡേജ 37 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറുകൾ സഹിതം 28 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 94 റൺസിന്റെ ലീഡ് വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇരുവരുടെയും പരിശോധനാ ഫലം നിർണായകമാണ്.

പരുക്കുമൂലം പേസ് ബോളർമാരായ ഇഷാന്ത് ശർമ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ഓപ്പണർ രോഹിത് ശർമ എന്നവരെ കൂടാതെയാണ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിന് എത്തിയത്. ഇതിൽ രോഹിത് ശർമ പിന്നീട് പരുക്കു ഭേദമായി ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തിയശേഷം മുഹമ്മദ് ഷമി, ഉമേഷ് യാദവ്, കെ.എൽ. രാഹുൽ എന്നിവർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇവരെല്ലാം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. കുഞ്ഞിന്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതിനാൽ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ സേവനവും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല.

English Summary: After Rishabh Pant, injured Ravindra Jadeja also taken for scans