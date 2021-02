അഹമ്മദാബാദ് ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ 4–ാം ടെസ്റ്റിൽനിന്നു ഫാസ്റ്റ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെ ഇന്ത്യ ഒഴിവാക്കി. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഒഴിവാക്കണമെന്ന താരത്തിന്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണിത്. ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കും 2 ഏകദിനത്തിനുമുള്ള ടീമിലുൾപ്പെടുത്താതെ ബുമ്രയ്ക്കു നേരത്തേ വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു.



English Summary: Jasprit Bumrah opts out of final Test against England