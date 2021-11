‘ഭാര്യ പാക്ക് ജയം ആഘോഷിച്ചു’; യുപിയിൽ പൊലീസിന് പരാതി നൽകി ഭർത്താവ്!

റാംപുർ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ, ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ വിജയം ആഘോഷിച്ചതിന് ഭാര്യയ്ക്കും ഭാര്യയുടെ ബന്ധുക്കൾക്കുമെതിരെ ഭർത്താവു സമർപ്പിച്ച പരാതിയിൽ യുപി പൊലീസിന്റെ എഫ്ഐആർ.



‘ഒക്ടോബർ 24നു നടന്ന മത്സരത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പരിസഹിച്ചതിന് ഇഷാൻ മിയ എന്ന ആളുടെ പരാതിയിൽ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു’– എസ്പി അൻകിത് മിത്തൽ പറഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ വിജയം ഭാര്യയും ബന്ധുക്കളും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും വാട്‌സാപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടും ആഘോഷിച്ചെന്നു പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

ഐപിസി സെക്‌ഷൻ 153–എ, ഐടി ആക്ട് സെ‌ക്ഷൻ 67 എന്നീ വകുപ്പുകൾ ഭാര്യയ്ക്കും ബന്ധുക്കൾക്കുമെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവാഹത്തിനു ശേഷം ഭർത്താവും ഭാര്യയും അവരവരുടെ വീടുകളിലാണു കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്നും സ്ത്രീ ധനം ആവശ്യപ്പെട്ട കുറ്റത്തിന് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു.

English Summary: UP Man Files Police Case Against Wife, In-Laws For Celebrating Pakistan Win