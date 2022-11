മിഷൻ 2023 ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ: ന്യൂസീലൻഡിന് ടോസ്, ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ചു

ഓക്‌ലൻഡ്∙ ഇന്ത്യ – ന്യൂസീലൻഡ് ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ന്യൂസീലൻഡ് ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ തിരിച്ചടിക്കുശേഷം ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ പരമ്പര വിജയത്തോടെ ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുത്ത ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനി പുതിയ ദൗത്യം. 11 മാസത്തിനപ്പുറം നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പാകും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ‌ ഇപ്പോഴുണ്ടാകുക. രോഹിത് ശർമയും വിരാട് കോലിയും രവീന്ദ്ര ജഡേജയും ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും വിശ്രമത്തിലാണ്. ഇതു മുതലെടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാകാനുള്ള അവസരമാണ് യുവ താരങ്ങൾക്ക് ഈ പരമ്പര.

ആമസോൺ പ്രൈമിൽ തത്സമയം. ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന സ്പെഷലിസ്റ്റായ ശിഖർ ധവാനാണ് ഈ പരമ്പര ഏറെ നിർണായകം. അടുത്ത വർഷത്തെ ലോകകപ്പ് സമയത്ത് ധവാനു 37 വയസ്സാകും. ലോകകപ്പ് സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തവണ ധവാനു പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന പ്രകടനം നടത്തിയേ മതിയാകൂ. ശ്രേയസ് അയ്യർക്കൊപ്പം മധ്യനിരയിൽ സ്ഥാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ​ഞ്ജു സംസണും ദീപക് ഹൂഡയും സൂര്യകുമാ‍ർ യാദവുമെല്ലാം ഈ പരമ്പരയിലുമുണ്ട്.

ഏകദിന ഓപ്പണറെന്ന നിലയിൽ 57ന് മുകളിൽ ബാറ്റിങ് ശരാശരിയുള്ള ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന്റെ ബാറ്റിലേക്കു ഒരിക്കൽകൂടി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ. 5 ദിവസത്തിനിടെ 3 മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ ശരീരക്ഷമത നിലനിർത്തുകയെന്നത് ബോളർമാർക്കു വെല്ലുവിളിയാണ്.

English Summary : India vs New Zealand first ODI Updates