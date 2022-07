ബുഡാപെസ്റ്റ്∙ ഫോർമുല വൺ മുൻ ലോകചാംപ്യൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ വെറ്റൽ വിരമിക്കുന്നു. ആസ്റ്റൻ മാർട്ടിൻ താരമായ വെറ്റൽ സീസണിന്റെ അവസാനത്തോടെ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കും. 2010 മുതൽ തുടർച്ചയായി നാലു വർഷം ലോകകിരീടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

റെഡ്ബുളിനൊപ്പമായിരുന്നു 2010 മുതൽ 2013 വരെയുള്ള കിരീടനേട്ടങ്ങൾ. 2007ലാണ് അരങ്ങേറിയത്. 2010 ൽ അദ്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ ലോകകിരീടം നേടുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമായിരുന്നു വെറ്റല്‍. വിരമിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ തീരുമാനമാണെന്നും ഏറെ ആലോചിച്ച ശേഷമാണു തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും വെറ്റൽ വ്യാഴാഴ്ച ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പ്രതികരിച്ചു.

കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനാണു തീരുമാനമെന്നും താരം പ്രതികരിച്ചു. 35 വയസ്സുകാരനായ ജർമൻ താരം റെഡ്ബുളിനു പുറമേ ഫെറാറിക്കൊപ്പവും മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

