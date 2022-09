ലോക ഗുസ്തി ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ 2 മെഡലുകൾ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം; ചരിത്രമെഴുതി വിനേഷ്

ബൽഗ്രേഡ് ∙ ലോക ഗുസ്തി ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ വനിതാ സൂപ്പർ താരം വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന് വെങ്കലം. 53 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ സ്വീഡന്റെ എമ്മ ജോനക്കെതിരെയാണ് വിനേഷിന്റെ വിജയം. ഇതോടെ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ 2 മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഗുസ്തി താരമായി വിനേഷ് ഫോഗട്ട്.

കസഖ്സ്ഥാനിൽ നടന്ന 2019 ചാംപ്യൻഷിപ്പിലും വിനേഷ് വെങ്കലം നേടിയിരുന്നു. മംഗോളിയയുടെ ഖുലാൻ ബത്ഖുയാഗിനോട് തോൽവി പിണഞ്ഞതോടെ റെപ്പഷാഷ് റൗണ്ടിലൂടെയാണ് വിനേഷ് വെങ്കലമെഡലിനായുള്ള പ്ലേ ഓഫിലെത്തിയത്.

English Summary: Vinesh Phogat becomes first Indian woman to win two World Championship medals