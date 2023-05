‘അതെ ബാഗ് കാലിയായിരുന്നു’, ട്രോളുകൾക്ക് മറുപടിയുമായി ആലിയ ഭട്ട്

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ സോളിൽ ഗുച്ചി ക്രൂയിസ് ഷോയ്ക്കെത്തിയ ആലിയ ഭട്ടിന്റെ ബാഗിനെ പറ്റി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രോളുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. കാലിയായ ബാഗാണ് ആലിയ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തതെന്നും, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാഗ് എന്തിനാണ് ചുമക്കുന്നത് എന്നെല്ലാമായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ട്രോളുകൾ. എന്നാലിപ്പോൾ ട്രോളുകൾക്ക് മറുപടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് താരം.

‘അതെ ബാഗ് കാലിയായിരുന്നു’ എന്നാണ് ആലിയ ട്രോളുകൾക്ക് മറുപടി നൽകിയത്. ഒപ്പം ചടങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോകളും ആലിയ പങ്കുവെച്ചു. പൂർണമായും ബാഗ് കാണാൻ കഴിയുന്ന തരിത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും ആലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗുച്ചിയുടെ ജാക്കി 1961 ട്രാൻസ്പരന്റ് ബാഗാണ് ആലിയ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തത്. കറുപ്പ് ബോഡികോൺ ഗൗണിൽ അതി സുന്ദരിയായാണ് ഗുച്ചിയുടെ അംബാസിഡർമാരിൽ ഒരാളായ ആലിയ സോളിൽ എത്തിയത്.

