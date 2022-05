ജിയോ ഫോൺ നെക്സ്റ്റ് ‘എക്സ്ചേഞ്ച് ടു അപ്ഗ്രേഡ്’ ഓഫർ

റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ പരിമിതകാല ജിയോഫോൺ നെക്സ്റ്റ്' എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ടു അപ്‌ഗ്രേഡ്' ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ ഓഫർ അനുസരിച്ച്, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രവർത്തനക്ഷമമായ 4 ജി ഫീച്ചർ ഫോണോ സ്മാർട് ഫോണോ കേവലം 4,499 രൂപയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ജിയോഫോൺ നെക്സ്റ്റ്-നായി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം.



ജിയോഫോൺ നെക്സ്റ്റ് ‘എക്സ്‌ചേഞ്ച് ടു അപ്‌ഗ്രേഡ്’ ഓഫറിലൂടെ കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് യഥാർഥമായ സ്മാർട് ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. റിലയൻസ് റീട്ടെയിലിന്റെ വിപുലമായ ശൃംഖലയായ ജിയോമാർട്ട് ഡിജിറ്റൽ, റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴി രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഈ ഓഫർ ലഭ്യമാണ്.

∙ ജിയോഫോൺ നെക്സ്റ്റ്

ജിയോയും ഗൂഗിളും സംയുക്തമായി രൂപകൽപന ചെയ്ത ജിയോഫോൺ നെക്സ്റ്റ്, കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് സഹിതം 5.45 ഇഞ്ച് എച്ച്ഡി സ്‌ക്രീനുമായി 2 ജിബി റാം, 32 ജിബി റോം (128 ജിബി വരെ വികസിപ്പിക്കാം), 13 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറ, 8 എംപി മുൻ ക്യാമറ, 3500 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി, കൂടാതെ മറ്റ് വിപുലമായ സവിശേഷതകളോടെ വരുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ 4ജി സ്മാർട് ഫോണാണ്.

∙ ജിയോഫോൺ നെക്സ്റ്റിന്റെ സവിശേഷതകൾ

1. വോയിസ് ഫസ്റ്റ് സവിശേഷത – ഉപകരണം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഉപയോക്താക്കളെ അതിലേക്ക് സംസാരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

2. ഉറക്കെ വായിക്കുക - 'ഉറക്കെ വായിക്കുക' ഫങ്ഷണാലിറ്റി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്‌ക്രീനിൽ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് വായിക്കാൻ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു.

3. വിവർത്തനം ചെയ്യുക - ട്രാൻസ്‌ലേറ്റ് നൗ ഫങ്ഷണാലിറ്റി, ജനപ്രിയമായി സംസാരിക്കുന്ന 10 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് ഏത് സ്‌ക്രീനും വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താവിനെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു

4. ഈസി ആൻഡ് സ്മാർട് ക്യാമറ – വിവിധ ഫൊട്ടോഗ്രഫി മോഡുകളെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന മികച്ചതും ശക്തവുമായ ക്യാമറയാണ് ജിയോഫോൺ നെക്‌സ്‌റ്റിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: JioPhone Next available at discounted price but only for limited period