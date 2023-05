വിവാഹത്തിനു വളരെനാൾ മുൻപുതന്നെ അണ്ഡം ശീതീകരിച്ചു; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രാംചരണിന്റെ ഭാര്യ

വിവാഹത്തിനു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു തന്നെ അണ്ഡം ശീതീകരിച്ചിരുന്നതെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രാംചരണിന്റ ഭാര്യ ഉപാസന കാമിനേനി. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു ഉപാസനയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുൻപായി സാമ്പത്തികയമായി സുരക്ഷിതരാകണമെന്ന് താനും രാംചരണും തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായും ഉപാസന വ്യക്തമാക്കി.



‘ഞാനും റാമും അണ്ഡം ശീതീകരിക്കുക എന്ന തീരുമാനം നേരത്തെ തന്നെ എടുത്തതാണ്. പലകാരണങ്ങളാൽ ആ സമയത്ത് കരിയറിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇരുവരും സാമ്പത്തികമായി സുരക്ഷിതരാണ്. വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടിയെ പരിപാലിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനും ഇപ്പോൾ സാധിക്കും.’– ഉപാസന പറഞ്ഞു.

2012ലായിരുന്നു രാംചരണും ഉപാസനയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം. സംരംഭകയാണ് ഉപാസന കാമിനേനി. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് അച്ഛനാകാൻ പോകുന്നു എന്ന വാർത്ത രാംചരൺ ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്.

