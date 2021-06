കാമുകിയുടെ വിവാഹത്തിന് 'കല്യാണപ്പെണ്ണാ'യി യുവാവ്; പിടികൂടി വീട്ടുകാർ; വിഡിയോ

പ്രണയം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചാൽ ചെയ്യുന്ന പലകാര്യങ്ങളും വിചിത്രമായിരിക്കും. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബഡോഹി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാമുകനാണ് ഇപ്പോൾ അത്തരതത്തിൽ വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത്. കാമുകി മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് ഇയാളെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. കാമുകിയുടെ വീട്ടിൽ വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നവവധുവിന്റെ വേഷമണിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാനാണ് കാമുകൻ ശ്രമിച്ചത്. വിവാഹത്തിന് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നതു പോലെ മുടി വെച്ച്, മേക്കപ്പ് ഇട്ട് തോളിൽ ഒരു പഴ്സും, ചുവപ്പ് സാരിയും ചെരിപ്പുമണിഞ്ഞാണ് ഇയാൾ എത്തിയത്. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോയും പുറത്തുവന്നു.

വീടിനുള്ളിൽ കയറിപ്പറ്റിയ ഇയാൾ മുഖം മറച്ചിരുന്നു. വിവാഹിതയാകാനൊരുങ്ങുന്ന തന്റെ കാമുകിയെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വീട്ടുകാർക്ക് സംശയം തോന്നി. അതോടെ നാടകം പൊളിഞ്ഞു. വിവാഹത്തിന് എത്തിയവർ ഇയാളെ പിടികൂടി. മുഖം മറച്ചിരുന്ന തുണി മാറ്റിയപ്പോൾ വെച്ചുകെട്ടിയ മുടിയും അഴിഞ്ഞുവീണു. ഇതോടെ ഒരു പുരുഷനാണ് സ്ത്രീവേഷത്തിലെത്തിയതെന്ന് അവിടെ കൂടിയവർക്ക് മനസ്സിലായി.



പൊലീസിനെ സംഭവം അറിയാക്കനായി വീട്ടുകാർ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഇയാൾ തനിക്കൊപ്പം വന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ഈ സംഭവം പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടില്ല.



English Summary: Up Man Dressed Up As Bride To Enter Girl Friends House