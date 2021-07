മകൾ വാങ്ങിയ ആഢംബര ബെൽട്ടിന്റെ വിലകേട്ട് പകച്ചു പോയ അമ്മയുടെ വിഡിയോ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. 35000 രൂപയാണ് ബെൽറ്റിന്റെ വില എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സ്കൂൾ ബെൽറ്റു പോലെയുണ്ടെന്നായിരുന്നു ആ അമ്മയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം. ചാബി ഗുപ്ത എന്ന യുവതിയാണ് അമ്മ അനിത ഗുപ്തയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ഈ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അന്ന് ഞെട്ടിയ അമ്മ തന്നെ അതേ ബെൽട്ട് ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്.



സാരിയുടെ മുകളിൽ ഈ അമ്മ തന്നെ ആഢംബര ബെൽട്ട് ധരിച്ചു നിൽകുന്ന ചിത്രമാണ് വൈറലാകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സാരിക്കൊപ്പം ഗൂചി ബെൽട്ട് എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. പിങ്ക് സാരിയുടുത്ത് അരക്കെട്ടിൽ ബെൽട്ടും ധരിച്ച് ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് ചിത്രം.



ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ചിത്രം വൈറലായി. 30000ൽ അധികം ലൈക്കുകളാണ് എത്തിയത്. നിരവധി പേർ കമന്റുകളുമായി എത്തി. അമ്മ സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നു, റോക്കിങ് അമ്മ എന്നൊക്കെയാണ് പലരുടെയും കമന്റുകൾ.

English Summary: Mom who compared daughter’s 35k Gucci belt with school belt wears it with sari, people love her pic