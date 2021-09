ആടിനൊപ്പം സെൽഫിയെടുക്കാൻ ശ്രമം; പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്ന്; വൈറല്‍ വിഡിയോ

ആടിനൊപ്പം സെൽഫിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് യുവതി. എന്നാൽ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. 'ഡാർവിൻ അവാർഡ്സ്' എന്ന ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിരുന്നത്.

11 സെക്കന്റ് നീളുന്ന വിഡിയോ ആണ് ഇത്. കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആടിനൊപ്പമാണ് സെൽഫി എടുക്കാനായി യുവതി ശ്രമിക്കുന്നത്. ആട് യുവതിക്ക് അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. സ്നേഹത്തോടെ അടുത്തെത്തുന്നു എന്നാണ് ആദ്യം കരുതുക. മുന്നോട്ട് വന്ന ആട് ഒന്നു കൂടി പിന്നോട്ട് പോയിട്ട് രോഷത്തോടെ എത്തി യുവതിയെ ഇടിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.



ആട് ഇടിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതെന്റെ തലയിൽ ഇടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് യുവതി പറയുന്നുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം അത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.



English Summary: Woman Tries To Take Selfie With Goat