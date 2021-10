സന്തോഷം അടക്കാനായില്ല; എടിഎം കൗണ്ടറിനുള്ളിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ ആനന്ദനൃത്തം; വൈറല്‍ വിഡിയോ

ദിനംപ്രതി നിരവധി വിഡിയോകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകാറുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഡിയോയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത്. എടിഎമ്മിൽ നിന്നും പണമെടുക്കാൻ വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെതാണ് വിഡിയോ. പണമെടുക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതാണ് വിഡിയോ. പണം കയ്യിലെടുക്കുന്നതിനിടെ അമിതാഹ്ലാദത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ് പെൺകുട്ടി

ആരാണ് പെൺകുട്ടി എന്നോ എന്താണ് നൃത്തം ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണമെന്നോ വ്യക്തമല്ല. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ എത്തിയ ഉടന്‍ തന്നെ വിഡിയോ നിരവധി പേരാണ് കണ്ടത്. ഇതിനോടകം 12ലക്ഷത്തിൽ അധികം പേർ വിഡിയോ കാണുകയും കമന്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ചിലപ്പോൾ അവൾക്ക് പണം ലഭിച്ച സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും ഡാൻസെന്നാണ് ചിലർ കമന്റ് ചെയ്തത്. അവളുടെ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കു അതെന്നും പലരും കമന്റ് ചെയ്തു.



കറുപ്പു വസ്ത്രവും മാസ്കും അണിഞ്ഞുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ ഡാൻസ് വിഡിയോയുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് വൈറലായത്. പണമെടുക്കുന്നതിനു എടിഎം കാർഡ് മെഷീനിൽ നിക്ഷേപിച്ച ശേഷമാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ തകർപ്പൻ ഡാൻസ്. പണം കയ്യിലെടുത്ത ശേഷവും പെൺകുട്ടി ഡാൻസ് തുടർന്നു. തുടർന്ന് എടിഎം മെഷീനിൽ കൈകൂപ്പി തൊഴുതാണ് പെൺകുട്ടി പോയത്.



