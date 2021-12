52 വയസ്സിനിടെ 11 തവണ വിവാഹം; ഏറ്റവും പ്രിയം പുതിയ പുരുഷ സൗഹൃദങ്ങളെന്ന് മോനറ്റ്

52 വയസ്സാണ് മോനറ്റ് എന്ന സ്ത്രീയുടെ പ്രായം. ഇതിനിടെ ഇവർ വിവാഹം ചെയ്തത് 11 തവണ. മോനറ്റിന്റെ വിവാഹത്തോടുള്ള താൽപര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. 9 പുരുഷന്മാരെയാണ് മോനറ്റ് വിവാഹം ചെയ്തത്. അതിൽ രണ്ടു പേരെ രണ്ടു തവണ വിവാഹം ചെയ്തു. ഇത്രയേറെ വിവാഹ മോചനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും പ്രണയത്തോടും വിവാഹത്തോടും മോനറ്റിനു മടുപ്പില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, പത്താമത്തെ പങ്കാളിയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മോനറ്റ്.

ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഏതാണെന്നു ചോദിച്ചാൽ പുതിയ പുരുഷ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്തുകയും അവരോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുകയുമാണെന്ന് മോനറ്റ് പറയും. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സഹോദരന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു. സ്കൂൾ പഠനം പൂർത്തിയായതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെ അവളുടെ ആദ്യ വിവാഹവും നടന്നു. ഹൈസ്കൂളിൽ വച്ച് പരിചയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ തന്നെയാണ് മോനറ്റ് ആദ്യം വിവാഹം ചെയ്തത്. പരിചയപ്പെട്ടു രണ്ടു മാസത്തിനകം തന്നെ അവനെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് മോനറ്റ് സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. മോനറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് കാര്യമായി പറഞ്ഞതാണെന്ന് വീട്ടുകാർക്കു മനസ്സിലായത്.

ആദ്യത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് അധികം ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല. പെട്ടന്നു തന്നെ വേർപിരിഞ്ഞു. രണ്ടാമതു വിവാഹം കഴിച്ചയാളുമായി വേർപിരിഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ പുനർവിവാഹം ചെയ്തു. കുട്ടികളുള്ളയാളെയാണ് മോനറ്റ് നാലമത് വിവാഹം ചെയ്തത്. ആ വിവാഹ ബന്ധം ദീർഘകാലം നിലനിന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികളെ അവൾ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അഞ്ചാമത്തെയാളെയാണ് ഇന്നും അവൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നതെങ്ങികലും അദ്ദേഹവുമായും വേർപിരിഞ്ഞു. പിന്നെയും മൂന്നുപേരെ കൂടി വിവാഹം ചെയ്യുകയും ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത മോനറ്റ് മൂന്നു പേരെ കൂടി പങ്കാളികളാക്കി. മുപ്പതോളം തവണ പലരോടായി വിവാഹാഭ്യർഥന നടത്തിയിട്ട്ുണ്ട്. എന്നാൽ തന്റെ യഥാർഥ ജീവിത പങ്കാളി വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്നാണ് മോനറ്റ് പറയുന്നത്.

ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചല്ല വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെന്നും മോനറ്റ് പറഞ്ഞു. 57കാരനായ ജോണുമായി രണ്ടുവർഷത്തോളമായി ഡേറ്റിങ്ങിലാണ്. മുമ്പ് രണ്ടു തവണ വിവാഹിതനായ ജോണ്‍ ഡേറ്റിങ്ങിനിടെ താൻ മോനറ്റുമായി പ്രണയത്തിലാകുകയാരുന്നു എന്നും വ്യക്തമാക്കി. സോഷ്യൽമീഡിയയിലൂടെയാണ് ഇരുവരും പരിചയപ്പെട്ടത്. ഈ പ്രണയമെങ്കിലും നിലനിൽക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മോനറ്റ്.

