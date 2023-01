‘ഇത് ഞങ്ങളുടെ സണ്ണിയാണോ?’, സണ്ണി ലിയോണിയെ അനുകരിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ

ബോളിവുഡിലെത്തും മുമ്പുതന്നെ നിരവധി ആരാധകരെ സ്വന്തമാക്കിയ താരമാണ് സണ്ണി ലിയോണി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സണ്ണി ലിയോണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കാര്യവും വളരെ ശ്രദ്ധനേടാറുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ തന്നെ അനുകരിച്ച ഒരു സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇന്‍ഫ്ളുവന്‍സര്‍ക്ക് സണ്ണി ലിയോണി നല്‍കിയ മറുപടി വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം നേടുകയാണ്.



ജിസം 2, ഹേറ്റ് സ്റ്റോറി, രാഗിണി എം.എം.എസ് തുടങ്ങി നിരവധി ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ച സണ്ണി ലിയോണി ഇപ്പോള്‍ എംടിവിയിലെ റിയാലിറ്റി ഷോ ആയ സ്പ്ലിറ്റ്സ് വില്ല 14ല്‍ അവതാരകയായി തിളങ്ങുകയാണ് സണ്ണി ലിയോണ്‍. അതിലെ സണ്ണി ലിയോണിന്റെ അവതരണത്തെ അനുകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ താരമായ ധര്‍ണ ദുര്‍ഗ തന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടില്‍ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

സണ്ണിയുടെ പോലെയുളള വസ്ത്രധാരണവും ഹെയര്‍സ്റ്റൈലുമൊക്കെയായി തമാശ രീതിയിലായിരുന്നു ധര്‍ണ ദുര്‍ഗയുടെ അനുകരണം. സണ്‍ഗ്ലാസും കുടയുമായി എത്തുന്ന സണ്ണിയെ അവതരിപ്പിച്ച് ധര്‍ണ ദുര്‍ഗ നിരവധിപേരുടെ കയ്യടിയാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഞങ്ങളുടെ സണ്ണി ഇങ്ങനെയല്ലെന്ന കമന്റുകളും വിഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണാം.

ടെലിവിഷന്‍ താരമായ ഉര്‍ഫി ജാവേദ് ധര്‍ണയുടെ വിഡിയോക്ക് താഴെ നിങ്ങള്‍ നന്നായി ചെയ്തുവെന്ന് കമന്റിട്ടപ്പോള്‍ പ്രമുഖ യൂട്യൂബറും കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററുമായ ഡോളി സിങ് പറഞ്ഞത് ധര്‍ണയുടെ അനുകരണം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായെന്നാണ് ഈ വിഡിയോ കണ്ട് സണ്ണി ലിയോണി പ്രതികരിച്ചത് 'ഞാന്‍ ഒരു പരിഷ്‌കാരിയെ പോലെയല്ല സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാലും ഇത് കൊളളാം' എന്നാണ്. തന്റെ വിഡിയോ ഹിറ്റായതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ധര്‍ണ ദുര്‍ഗ. 2014 മുതല്‍ എം.ടി.വിയിലെ സ്പ്ലിറ്റ്സ് വില്ല റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ഭാഗമാണ് സണ്ണി ലിയോണി.

English Summary: Influencer mimics Sunny Leone from Splitsvilla, actor disagrees and reacts ‘I don’t sound like.