ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകൾക്കു ചേരാം കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ; വിശദാംശങ്ങളിങ്ങനെ...

കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ വിവിധ പിജി പ്രോഗ്രാമുകളിലെ 2023–24 പ്രവേശനത്തിന് 31 വരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.

പ്രോഗ്രാമുകൾ

1.എംഎ: സംസ്കൃതം (സാഹിത്യം, വേദാന്തം, വ്യാകരണം, ന്യായം, ജനറൽ, വേദപഠനം), മലയാളം, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലിഷ്, ഹിസ്റ്ററി, ഫിലോസഫി, സംഗീതം, ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം, തിയറ്റർ, താരതമ്യസാഹിത്യവും ലിങ്ഗ്വിസ്റ്റിക്സും, ഉറുദു, അറബി, സോഷ്യോളജി, മ്യൂസിയോളജി

2.എംഎസ്‌സി : സൈക്കോളജി, ജ്യോഗ്രഫി

3.എംഎസ്ഡബ്ല്യു

4. എംഎഫ്എ – വിഷ്വൽ ആർട്സ്

5. എംപിഇഎസ് : മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ & സ്പോർട്സ്

6. പിജി ഡിപ്ലോമ (വെൽനെസ് & സ്പാ മാനേജ്മെന്റ്, ഹിന്ദി ട്രാൻസ്‌ലേഷൻ & ഓഫിസ് പ്രൊസീഡിങ്സ്)

എംഎ, എംഎസ്‌സി, എംഎസ്ഡബ്ല്യു പ്രവേശനത്തിന് ഏതെങ്കിലും ബാച്‌ലർ ബിരുദം മതി.നാലാം സെമസ്റ്റർവരെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ജയിച്ച 6–ാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. (4–വർഷ ബിരുദക്കാർ 6–ാം സെമസ്റ്റർവരെ) ഇവർ ഓഗസ്റ്റ് 31ന് അകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. ഇപ്പോൾ പിജിക്കു പഠിക്കുന്നവർ അപേക്ഷിക്കേണ്ട. എൻട്രൻസ് മാർക് നോക്കിയാണ് എംഎ, എംഎസ്‌സി പ്രവേശന റാങ്കിങ്.

സംഗീതം, ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം, തിയറ്റർ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് എഴുത്തുപരീക്ഷ കൂടാതെ അഭിരുചി / പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളുമുണ്ട്. ഇതിന് മാത്രം സോഷ്യൽ വർക് ബിരുദമുള്ളവർക്ക് 10% വെയ്റ്റേജ് മാർക്കു കിട്ടും. എംഎഫ്എ പ്രോഗ്രാം പ്രവേശനത്തിന് പ്രസക്ത ബിഎഫ്എ ബിരുദം 55% മാർക് അഥവാ തുല്യഗ്രേഡ് നേടി വിജയിച്ചിരിക്കണം. പട്ടിക, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾ 50%.

2–വർഷ എംപിഇഎസിനാകട്ടെ, ബിപിഇ / ബിപിഎഡ് / ബിപിഇഎസ് യോഗ്യത 50% എങ്കിലും മാർക്കോടെ നേടിയിരിക്കണം. ജൂലൈ ഒന്നിന് 28 വയസ്സു കവിയരുത്. പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്ക് ഇളവുണ്ട്. സ്പോർട്സ് / ഗെയിം പ്രാവീണ്യം, ആരോഗ്യം, സ്പോർട്സ് നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ കൂടി നോക്കിയാണ് എംപിഇഎസ് സിലക്‌ഷൻ.

വെൽനെസ് പിജി ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനത്തിന് ആയുർവേദ ബിരുദവും റജിസ്ട്രേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡിഗ്രി–മാർക്, ആരോഗ്യം, ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ച, ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവയും വിലയിരുത്തിയാണ് സിലക്‌ഷൻ.

സർവകലാശാലയുടെ ക്യാംപസുകൾ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളായിരിക്കും (കാലടി, തിരുവനന്തപുരം, പന്മന, തുറവൂർ, ഏറ്റുമാനൂർ, തിരൂർ, കൊയിലാണ്ടി, പയ്യന്നൂർ). ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം, സംഗീതം, പെയിന്റിങ്, തിയറ്റർ, ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ എന്നിവയുടെ ടെസ്റ്റുകൾ കാലടിയിൽ മാത്രം. ഏപ്രിൽ 10 മുതൽ 18 വരെയായിരിക്കും

പരീക്ഷ. ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും തനത് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റാണ്. ടെസ്റ്റിൽ 40% എങ്കിലും മാർക് നേടണം. എംഎസ്ഡബ്ല്യു, എംപിഇഎസ് എന്നിവയ്ക്ക് 50%. പട്ടിക, ഭിന്നശേഷി, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗക്കാർക്ക് 5% ഇളവുണ്ട്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ 25ന്. ക്യാംപസ് ഏതു വേണമെന്ന ഓപ്ഷൻ 25–29 തീയതികളിൽ സമർപ്പിക്കാം.

അപേക്ഷാഫീ : എംഎ, എംഎസ്‌സി – 150 രൂപ (പട്ടികവിഭാഗം 50 രൂപ), സോഷ്യൽ വർക്, ഫൈൻ ആർട്സ്, മ്യൂസിയോളജി – 300 (100), ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ – 500 (100), ട്രാൻസ്‌ലേഷൻ പിജി ‍ഡിപ്ലോമ – 150 (50), വെൽനെസ് – 500 (200) രൂപ. 3 പ്രോഗ്രാമുകൾക്കു വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ഒന്നിലേറെ പിജി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഓരോന്നിനും ഈ ക്രമത്തിൽ ഫീസടയ്ക്കണം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ ഹാർഡ് കോപ്പി പ്രവേശനസമയത്ത് ഹാജരാക്കണം. റഗുലർ സ്കീമിൽ ഒരു പിജി പ്രോഗ്രാം പൂർത്തിയാക്കിയവരെ മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. പക്ഷേ സംഗീതം പെയിന്റിങ്, നൃത്തം, തിയറ്റർ എന്നിവയ്ക്കു മാത്രം അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷാരീതിയടക്കം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : www.ssus.ac.in.

