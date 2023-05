മിയാമി ∙ ഫ്ലോറിഡ ഗവർണർ റോൺ ഡിസാന്റിസ് 2024 ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ബുധനാഴ്ച തുടക്കമിട്ടു. മെമ്മോറിയല്‍ ഡേക്ക് ശേഷം ഡിസാന്റിസ് സ്‌റ്റേറ്റുകളില്‍ പര്യടനം ആരംഭിക്കും.

Read also : ടെക്സസ് വുമൺസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ത്രീകൾക്കായി ഏവിയേഷൻ ബിരുദ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു



‘അമേരിക്കൻ തകർച്ച അനിവാര്യമല്ല, അതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ദിശ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അമേരിക്കൻ പുനരുജ്ജീവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു പാത’– ഡിസാന്റിസ് പറഞ്ഞു. ‘മഹത്തായ അമേരിക്കൻ തിരിച്ചുവരവിനെ നയിക്കാൻ ഞാൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നു’– ടെസ്‌ല സ്ഥാപകനും ടെക് സംരംഭകനുമായ ഇലോണ്‍ മസ്‌കിനൊപ്പം ഡിസാന്റിസ് സ്ഥാനാർഥിത്വ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.

സ്ഥാനാർഥിത്വ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഇലോണ്‍ മസ്‌കിനെ കൂട്ടുകിട്ടിയത് ഡിസാന്റിസിന് വലിയ നേട്ടമായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. വംശം, ലിംഗഭേദം, ഗർഭച്ഛിദ്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങളിൽ പ്രമുഖനായ കോൺഗ്രസുകാരനിൽ നിന്നു രണ്ട് ടേം ഗവർണറിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ ഉയർച്ചയിൽ ഡിസാന്റിസിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിലേക്കുള്ള ഡിസാന്റിസിന്റെ പാത എളുപ്പമായിരിക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ നയങ്ങൾ, വ്യക്തിത്വം, റിപ്പബ്ലിക്കൻ ബന്ധങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ആദ്യകാല വോട്ടെടുപ്പുകളിൽ ട്രംപിനെ നോക്കിയാണ് അദ്ദേഹം മത്സരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ആത്യന്തിക റിപ്പബ്ലിക്കൻ നോമിനി 2024 നവംബറിൽ നടക്കുന്ന പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബാലറ്റിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനെ നേരിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

മുൻ യുഎൻ അംബാസഡർ നിക്കി ഹേലി, സൗത്ത് കരോലിനയിലെ സെനറ്റർ ടിം സ്കോട്ട്, മുൻ അർക്കൻസാസ് ഗവർണർ ആസാ ഹച്ചിൻസൺ, ബയോടെക് സംരംഭകൻ വിവേക് രാമസ്വാമി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിലാണ് ഡിസാന്റിസും. മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary : Florida Governor Ron DeSantis officially launched his US presidential campaign