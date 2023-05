‘തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം പുറത്ത് പോയവർ; കേരള കോൺഗ്രസ്‌ തിരിച്ചെത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹം’

കോഴിക്കോട് ∙ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ്.കെ. മാണി തിരികെ വന്നാൽ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കുപിന്നാലെ അഭിപ്രായപ്രകടനവുമായി കെ. മുരളീധരൻ എംപി. കേരള കോൺഗ്രസ്‌ അടക്കമുള്ളവർ മുന്നണിയിൽ തിരിച്ചെത്തണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്താണ് ഇവരെല്ലാം വിട്ടുപോയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ മുന്നണിയിൽ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി.

മുസ്‌ലിം ലീഗിനെ സിപിഎം പുകഴ്ത്തുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിന് എതിർപ്പില്ല. പക്ഷേ ലീഗിനെ പുകഴ്ത്തി മുന്നണിയിൽ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കാമെന്ന സിപിഎം മോഹം വിലപ്പോകില്ലെന്നും മുരളീധരൻ പ്രതികരിച്ചു. താൻ മത്സരിക്കേണ്ട കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ്. പാർട്ടിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: I Wish for Kerala congress Jose K Mani re entry, Says K Muraleedharan