‘ഷഹീൻ അഫ്രീദി മികച്ച താരം, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര അടുത്തുപോലും എത്തില്ല’

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ കഴിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദിയുടെ അടുത്തു പോലും വരില്ലെന്ന് പാക്ക് മുൻ ഓൾ റൗണ്ടർ അബ്ദുൽ റസാഖ്. പാക്കിസ്ഥാൻ ബോളർമാരായ നസീം ഷാ, ഹാരിസ് റൗഫ്, ഷഹീൻ അഫ്രീദി എന്നിവരെല്ലാം മികച്ചവരാണെന്നും അബ്ദുൽ റസാഖ് ഒരു പാക്ക് മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ഷഹീൻ അഫ്രീദിയുടെ നിലവാരത്തിൽ ബുമ്ര എത്തില്ലെന്നാണു റസാഖിന്റെ അവകാശവാദം.

ഇതാദ്യമായല്ല ഇന്ത്യൻ പേസറെക്കുറിച്ച് അബ്ദുൽ റസാഖ് വിലകുറച്ചു സംസാരിക്കുന്നത്. ബുമ്ര ബേബി ബോളർ മാത്രമാണെന്ന് 2019ൽ റസാഖ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. താൻ കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ബുമ്രയുടെ പന്തുകൾക്കു മേൽ വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ ബാറ്റിങ്ങിൽ നേടുമായിരുന്നെന്നും അബ്ദുൽ റസാഖ് അന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

Read Here: എങ്ങനെ കപ്പടിക്കും? സീനിയേഴ്സിന് വഴികാട്ടി ഇന്ത്യയുടെ കുമാരീ സംഭവം, അഞ്ച് കോടി സമ്മാനം



പരുക്കേറ്റു വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന ഷഹീൻ അഫ്രീദിയും ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും തിരിച്ചുവരവിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. നെറ്റ്സിൽ‌ പരിശീലനം തുടങ്ങിയ അഫ്രീദി പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ അടുത്ത സീസണിൽ കളിക്കും. ഫെബ്രുവരി 13നാണ് പിഎസ്എൽ തുടങ്ങുന്നത്. ബുമ്രയെ ബിസിസിഐ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിലേക്കു പരിഗണിക്കില്ല. ബുമ്ര കളിക്കില്ലെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശര്‍മയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: "Jasprit Bumrah Not Even Close To Shaheen Afridi": Ex-Pakistan Star's Claim