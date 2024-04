ബൂത്ത് സ്ലിപ് മൊബൈലിൽ: കാസർകോട് ∙ ബൂത്ത് സ്ലിപ് എസ്എംഎസ് ആയി മൊബൈലിൽ ലഭിക്കും. 1950 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ECI <Space> <Voter ID> എസ്.എം.എസ് അയച്ച് 15 സെക്കന്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും പാർട്ട് നമ്പരും സീരിയൽ നമ്പരും മൊബൈലിൽ ലഭിക്കും. Thank you for contacting ECI. We shall be sending the requested information shortly. തുടർന്ന് പേര്, പാർട്ട് നമ്പർ, സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന രീതിയിൽ ആണ് എസ്എംഎസ് സന്ദേശം ലഭിക്കുക.

കളിയാട്ടം

പുങ്ങംചാൽ∙ പാട്ടത്തിൽ തറവാട് ചിരുകണ്ഡൻ തെയ്യം ദേവസ്ഥാനത്തെ കളിയാട്ട ഉത്സവം 28ന് തുടങ്ങും. വൈകിട്ട് 6.30ന് ദീപാരാധന, തുടർന്ന് തിടങ്ങൽ. ചിരുകണ്ഡൻഭൂതം, ബീരൻ തെയ്യും, നാട്ടുമൂർത്തി തെയ്യങ്ങളുടെ പുറപ്പാട്. 29ന് രാവിലെ 9 മുതൽ ആനാഡിചാമുണ്ഡി, മല്ലിയോടൻ തെയ്യം, മുടന്തേമ തെയ്യങ്ങളുടെ പുറപ്പാട്, അന്നദാനം എന്നിവയോടെ സമാപനം