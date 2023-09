വിൻ വിൻ ലോട്ടറി W 736 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം: WIN-WIN Lottery W 736 Results

വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. WIN-WIN LOTTERY NO.W-736th DRAW held on:- 18/09/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7500000/-

1) WB 322904 (IRINJALAKUDA)

Cons Prize-Rs :8000/-

WA 322904 WC 322904 WD 322904 WE 322904 WF 322904

WG 322904 WH 322904 WJ 322904 WK 322904 WL 322904

WM 322904

2nd Prize Rs :500000/-

1) WF 829016 (KOTTAYAM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) WA 217540 (THRISSUR)

2) WB 828451 (KOZHIKKODE)

3) WC 625780 (KOTTAYAM)

4) WD 887011 (KARUNAGAPALLY)

5) WE 317805 (CHITTUR)

6) WF 297452 (VAIKKOM)

7) WG 340096 (GURUVAYOOR)

8) WH 533946 (NEYYATTINKARA)

9) WJ 890803 (ATTINGAL)

10) WK 979331 (CHERTHALA)

11) WL 445797 (ERNAKULAM)

12) WM 697717 (VAIKKOM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0072 0277 1263 1532 1813

2495 2500 3853 4936 5935

5980 6206 7391 7887 8316

8429 9131 9536

5th Prize-Rs :2000/-

1391 1668 3580 4027 5303

5873 6092 7485 8422 8922

6th Prize-Rs :1000/-

0644 0694 1480 2560 3060

4233 4272 6876 7333 7814

7929 8086 8692 8805

7th Prize-Rs :500/-

0044 0125 0492 0738 0839

1122 1132 1203 1295 1355

1466 1493 1801 1805 1917

2109 2243 2358 2512 2684

2700 2728 2741 2792 2854

2863 3045 3071 3102 3129

3383 3485 3529 3614 3678

3887 3992 4021 4136 4232

4455 4540 4907 4927 4966

5000 5002 5042 5073 5074

5381 5476 5549 5789 5920

6240 6307 6337 6600 6718

6761 7326 7355 7418 7579

7606 8179 8260 8379 8477

8640 8816 8908 8941 9025

9450 9547 9645 9746 9766

9819 9829

8th Prize-Rs :100/-

0043 0217 0273 0477 0575

0613 0747 0756 0870 1012

1049 1152 1266 1278 1399

1462 1517 1565 1582 1758

1867 1880 1890 2033 2099

2310 2362 2465 2604 2609

2904 2931 2980 3093 3281

3320 3403 3418 3438 3481

3513 3602 3793 3802 3812

3815 3896 3957 3969 4015

4018 4116 4295 4381 4468

4473 4580 4689 4709 4729

4778 4915 4923 4928 4961

5277 5351 5557 5568 5613

5615 5667 5724 5788 5899

5915 5945 6137 6519 6724

6755 6797 6866 6910 6948

6980 7011 7353 7378 7448

7455 7493 7612 7675 7684

7745 7801 7807 7864 7944

7971 8113 8116 8214 8269

8315 8438 8541 8625 8630

8649 8745 8752 8759 8832

8905 8944 8997 9285 9352

9360 9442 9635 9745 9837

9969

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.