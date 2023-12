നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. NIRMAL LOTTERY NO.NR-358th DRAW held on:- 08/12/2023,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7000000/- 1) NS 421787 (THRISSUR)

Cons Prize-Rs :8000/- NN 421787 NO 421787 NP 421787 NR 421787 NT 421787

NU 421787 NV 421787 NW 421787 NX 421787 NY 421787

NZ 421787

2nd Prize Rs :1000000/-

1) NV 412283 (MALAPPURAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) NN 548351 (THRISSUR)

2) NO 355986 (ALAPPUZHA)

3) NP 224251 (KOTTAYAM)

4) NR 795751 (PALAKKAD)

5) NS 275713 (CHERTHALA)

6) NT 508236 (KANHANGAD)

7) NU 225136 (THRISSUR)

8) NV 973231 (PAYYANUR)

9) NW 923734 (PATHANAMTHITTA)

10) NX 904229 (CHITTUR)

11) NY 144857 (THIRUVANANTHAPURAM)

12) NZ 469583 (VADAKARA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0822 1264 1938 2339 2801

3522 3797 4010 4762 4986

6914 7190 7243 7345 7969

8067 9268 9885

5th Prize-Rs :1000/- 0184 0290 0297 0362 0861

0912 2055 2125 2154 3618

3681 3958 4872 5373 5395

5458 5477 6200 6377 6847

6975 7194 7299 7949 7962

8055 8169 8176 8434 8667

8677 8968 9034 9110 9118

9912

6th Prize-Rs :500/-

0226 0484 0543 0619 0700

0788 0816 1036 1269 1317

1365 1370 1458 1465 1496

1527 1549 1680 1847 2098

2336 2371 2656 2711 2716

3153 3317 3372 3449 3491

3944 3964 4085 4112 4216

4474 4552 4666 4684 4727

4848 4868 4871 4952 5063

5208 5271 5359 5361 5382

5804 5809 6012 6085 6097

6160 6199 6241 6325 6492

6890 6947 7308 7430 7723

8047 8088 8378 8423 8588

8830 8866 8876 9017 9020

9256 9660 9738 9780

7th Prize-Rs :100/-

0135 0152 0425 0654 0900

0952 0989 1087 1184 1205

1241 1259 1586 1621 1797

1801 1916 1993 2050 2191

2238 2240 2299 2322 2325

2376 2660 2692 2694 2791

2806 2892 3114 3242 3314

3343 3510 3513 3649 3810

3859 3873 3935 3946 3968

3981 4000 4002 4246 4389

4605 4626 4675 4786 4798

4827 4828 4907 4960 5054

5126 5142 5201 5275 5347

5474 5489 5632 5707 5860

6038 6066 6089 6146 6148

6423 6623 6632 6671 6740

6816 6917 6976 7008 7022

7143 7233 7479 7526 7537

7630 7638 7834 7923 7946

7957 8078 8112 8118 8191

8232 8264 8643 8704 8757

8795 8903 8952 9103 9127

9160 9173 9396 9481 9548

9636 9703 9755 9774 9902

9934 9954.