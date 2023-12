അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AX 827159 (WAYANADU)

Cons Prize-Rs :8000/-

AN 827159 AO 827159 AP 827159 AR 827159 AS 827159

AT 827159 AU 827159 AV 827159 AW 827159 AY 827159

AZ 827159

2nd Prize Rs :500000/-

1) AY 736495 (VADAKARA)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AN 909740 (GURUVAYOOR)

2) AO 327246 (NEYYATTINKARA)

3) AP 208761 (THIRUVANANTHAPURAM)

4) AR 624719 (ALAPPUZHA)

5) AS 736823 (VADAKARA)

6) AT 549571 (PATTAMBI)

7) AU 994923 (ADOOR)

8) AV 128251 (KAYAMKULAM)

9) AW 812587 (KANNUR)

10) AX 617436 (ERNAKULAM)

11) AY 656926 (NEYYATTINKARA)

12) AZ 138821 (PALAKKAD)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0034 0068 0179 0993 1364

1959 2301 3019 4832 5631

6176 7164 7535 7902 8311

8804 9296 9933

5th Prize-Rs :2000/-

3714 3729 3986 6323 6441

7055 7106

6th Prize-Rs :1000/-

0332 0553 1079 2415 2581

3005 3382 3394 3433 3715

3846 4026 4142 4336 4610

4710 4953 5549 6392 6621

7037 7187 7609 8162 9391

9556

7th Prize-Rs :500/-

0032 0163 0320 0459 0532

0565 0929 0965 1230 1250

1258 1422 1494 1890 1912

2041 2119 2284 2424 2546

2690 2700 2837 2860 2966

2988 3236 3498 3558 3843

4285 4397 4452 4456 4550

4613 4826 4836 4870 4909

5956 6194 6432 6496 6537

6652 6731 6846 6911 6929

7009 7039 7456 7671 7917

8007 8021 8197 8211 8454

8492 8665 9101 9256 9287

9304 9400 9457 9513 9883

9919 9972

8th Prize-Rs :100/-

0028 0154 0310 0376 0382

0470 0507 0623 0699 0861

1107 1324 1417 1533 1546

1605 1662 1760 1817 1822

2132 2409 2436 2478 2505

2528 2579 2665 2747 2789

3014 3191 3319 3409 3488

3509 3541 3561 3616 3800

3878 3890 4043 4241 4243

4299 4574 4630 4729 4910

4961 5257 5288 5409 5439

5524 5596 5766 5774 5895

6197 6238 6247 6248 6286

6305 6324 6376 6379 6480

6507 6535 6647 6648 6795

6857 6921 6922 6925 6977

6978 7081 7150 7162 7548

7573 7659 7662 7665 7725

7741 7881 8105 8145 8155

8161 8208 8274 8312 8335

8387 8399 8440 8452 8488

8815 8856 9011 9020 9162

9164 9189 9238 9318 9324

9421 9539 9593 9646 9648

9670 9708 9890