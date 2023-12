സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7500000/-

1) SO 185783 (THRISSUR)

Cons Prize-Rs :8000/-

SN 185783 SP 185783 SR 185783 SS 185783 ST 185783

SU 185783 SV 185783 SW 185783 SX 185783 SY 185783

SZ 185783

2nd Prize Rs :1000000/-

1) SO 329184 (ERNAKULAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

3rd Prize-Rs :5000/-

0081 0118 0871 1265 1576

2369 2658 2797 2799 4213

5792 5819 6043 6097 6801

7354 8258 9241

4th Prize-Rs :2000/-

0411 2099 4733 5319 6130

6415 6563 8491 8505 9032

5th Prize-Rs :1000/-

0618 0734 1523 1629 1840

2002 3317 3505 3531 3749

4212 5111 5559 5566 5923

6434 7455 7662 7816 8330

6th Prize-Rs :500/-

0265 0308 0607 0627 0917

0934 1158 1410 1507 1527

1572 1588 1610 1758 3239

3245 3345 3466 3636 3882

3986 4452 4745 4829 4855

4902 5008 5097 5193 5216

5576 5713 5774 5811 5858

6057 6233 6406 7021 7144

7415 7444 7520 8006 8212

8282 8398 8512 9075 9077

9714 9971

7th Prize-Rs :200/-

0592 0865 1720 1933 1948

2414 2647 3004 3167 3320

3334 3527 3975 4038 4177

4706 5089 5095 5435 5598

5631 5735 6297 6476 6577

6646 6650 6833 7589 7843

7916 8136 8280 8492 8516

8698 8922 8990 9308 9330

9398 9416 9588 9616 9704

8th Prize-Rs :100/-

0155 0173 0188 0274 0294

0301 0714 0950 1035 1054

1172 1224 1364 1430 1461

1613 1793 1796 1831 1834

1992 2046 2075 2107 2350

2525 2586 2722 2810 2988

3024 3037 3041 3056 3083

3117 3330 3467 3594 3608

3746 3863 3898 3962 4242

4265 4286 4303 4376 4393

4407 4473 4564 4767 4860

4907 4958 5102 5228 5514

5568 5604 5606 5616 5825

5866 5870 5929 5947 5994

6115 6351 6437 6510 6527

6640 6924 6950 6981 7036

7122 7163 7208 7229 7295

7367 7577 7672 7684 7744

7782 7823 7897 7934 7959

7980 7992 8000 8262 8343

8352 8417 8450 8460 8507

8564 8639 8819 8933 8987

9008 9051 9098 9122 9184

9236 9268 9272 9346 9480

9638 9716 9755 9816 9904

9986